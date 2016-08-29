Вашингтон, 29 августа, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Эксперимент НАСА по имитации полета группы исследователей на Марс, длившийся 12 месяцев, завершился на Гавайских островах. Об этом сообщает в понедельник, 29 августа, телерадиокомпания ВВС.

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«С 29 августа 2015 г. группа находилась в почти полной изоляции, — говорится в сообщении. — 6 человек жили в очень небольшом куполообразном строении без свежего воздуха, свежей еды и возможности как-либо уединиться».

Целью эксперимента, который проводил Гавайский университет при поддержке НАСА, были имитация полета людей на Марс и изучение медицинских и психологических проблем, с которыми могут столкнуться члены экипажа во время долгого полёта в космосе.

Добавим, что в данной «экспедиции» принимали участие 6 человек — французский астробиолог, немецкий физик и 4 представителя США (пилот, архитектор, журналист и агроном).