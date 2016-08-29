Астрахань, 29 августа, 2016, 13:20 — ИА Регнум. В Астраханской области занятия в школах начнутся, как обычно, 1 сентября. Переносить начало учебного года из-за погоды не будут. Как заявили ИА REGNUM в областном министерстве здравоохранения 29 августа, сегодня был получен официальный метеопрогноз на первую неделю сентября. Согласно данным, жара пойдёт на спад, температура не поднимется выше 25 градусов по Цельсию.

sharonang Пожелтевшие и уже опавшие листья клена

Поэтому министр образования и науки региона Виталий Гутман принял решение не выходить на заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с предложением перенести начало учебного года.

Новый учебный год стартует без изменений 1 сентября. Однако руководители общеобразовательных организаций всё же получат от минобразования рекомендации провести сокращённые торжественные линейки, чтобы уменьшить время пребывания детей на улице.

Как сообщало ИА REGNUM, о возможном переносе начала школьных занятий в Астраханской области с привычного 1 сентября речь шла на прошлой неделе на заседании регионального правительства. Предварительные метеопрогнозы обещали жару выше 30 градусов по Цельсию. Но прогноз не оправдался.

Добавим, что в прошлом году в Астрахани за парты сели более 54 тысяч учеников, из них 6,5 тысяч первоклассников. В текущем году первоклашек в регионе будет на 2,5 тысячи больше, чем в прошлом.

По данным комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Астрахани, все школы областной столицы к началу учебного года готовы. 1 сентября 71 общеобразовательное учреждение откроет свои двери для юных воспитанников, каждое перед началом учебного года прошло строгую проверку на безопасность. О стопроцентной готовности образовательных учреждений в регионе было заявлено еще неделю назад.