Новый год в Астраханской области стартует в первый день осени
Астрахань, 29 августа, 2016, 13:20 — ИА Регнум. В Астраханской области занятия в школах начнутся, как обычно, 1 сентября. Переносить начало учебного года из-за погоды не будут. Как заявили ИА REGNUM в областном министерстве здравоохранения 29 августа, сегодня был получен официальный метеопрогноз на первую неделю сентября. Согласно данным, жара пойдёт на спад, температура не поднимется выше 25 градусов по Цельсию.
Поэтому министр образования и науки региона Виталий Гутман принял решение не выходить на заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с предложением перенести начало учебного года.
Новый учебный год стартует без изменений 1 сентября. Однако руководители общеобразовательных организаций всё же получат от минобразования рекомендации провести сокращённые торжественные линейки, чтобы уменьшить время пребывания детей на улице.
Как сообщало ИА REGNUM, о возможном переносе начала школьных занятий в Астраханской области с привычного 1 сентября речь шла на прошлой неделе на заседании регионального правительства. Предварительные метеопрогнозы обещали жару выше 30 градусов по Цельсию. Но прогноз не оправдался.
Добавим, что в прошлом году в Астрахани за парты сели более 54 тысяч учеников, из них 6,5 тысяч первоклассников. В текущем году первоклашек в регионе будет на 2,5 тысячи больше, чем в прошлом.
По данным комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Астрахани, все школы областной столицы к началу учебного года готовы. 1 сентября 71 общеобразовательное учреждение откроет свои двери для юных воспитанников, каждое перед началом учебного года прошло строгую проверку на безопасность. О стопроцентной готовности образовательных учреждений в регионе было заявлено еще неделю назад.