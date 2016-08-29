Рига, 29 августа, 2016, 13:10 — ИА Регнум. В Латвии в 2016 году значительно уменьшился интерес к недвижимости у иностранцев, которые ранее формировали значительную часть спроса в Юрмале. По мнению руководителя по продажам компании по недвижимости класса премиум «Baltic Sotheby's Real Estate» Лига Кохтанен, это в свою очередь сильно отразилось на общей активности сделок, сообщает BNS.

Аристарх Лентулов. Пейзаж с сухими деревьями и высокими домами. 1917

Так, по данным единой компьютеризированной земельной книги, в 2014 году в Юрмале в сегменте «business and premium» было заключено 159 сделок с недвижимостью, в том числе более половины — иностранными покупателями, а в 2015 году таких сделок стало наполовину меньше — 79, в том числе 55 заключили иностранные покупатели. За семь месяцев 2016 года в ценовом сегменте от 250 000 евро до 550 000 евро было заключено 57 сделок, в том числе 36 заключили иностранные покупатели.

«Несколько лет сделки с недвижимостью в Юрмале определяли иностранцы, в основном жители Восточной Европы, львиную долю которых (около 90%) составляли россияне. С учетом геополитических событий последнего времени (отношения Украины и России, жесткие требования России к вывозу капитала, «Brexit», многократные изменения в латвийской программе видов на жительство) интерес иностранцев уменьшился, что значительно влияет на общую активность сделок», — сказала Лига Кохтанен.

Также она сообщила, что в построенных за последние 3−4 года в Юрмале новых проектах, непроданными остаются 650−700 квартир, местным жителям они недоступны из-за высокой цены. Местные покупатели надеются на дальнейшее падение цен в Юрмале, добавила Лига Кохтанен.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, виды на жительство за покупку недвижимости в Латвии нерезидентам с 2014 года практически не выдаются, и нерезиденты ушли с латвийского рынка, об этом заявил в владелец компании по недвижимости Vestabalt Алдис Плаудис. По его словам, в Юрмале рынок практически «замер» — объем сделок упал на 80%. А в Риге те элитные квартиры, которые были по карману нерезидентам, тоже больше не продаются. Он добавил, что спрос на ВНЖ по сравнению с 2014 годом уменьшился примерно в 10 раз. С точки зрения денег это снижение с примерно 400 млн евро до 20 млн за пять месяцев 2016 года.

Напомним, с 1 июля 2016 года вступили в силу поправки к закону об иммиграции, которые, в частности, предусматривают введение платы в размере 5 тыс. евро за повторное продление части видов на жительство, а это, в свою очередь, может привести к резкому снижению количества желающих получить вид на жительство в Латвии.

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