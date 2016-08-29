Киев, 29 августа, 2016, 13:08 — ИА Регнум. На Украине идет подготовка к седьмой волне мобилизации, в военкоматы направлены секретные директивы, сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на собственные источники, близкие к министерству обороны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинская мобилизация

По словам источника, власти страны опасаются провокации, однако, где именно она может произойти, неподалеку от Крыма или в Донбассе, пока неизвестно. Тем не менее всем были даны приказы готовиться к срочной мобилизации.

В военкоматах данные о срочной мобилизации не подтверждают. По словам заместителя военкома Киевского горвоенкомата Игоря Слюсаренко, подготовка к мобилизации проходит в плановом режиме, при этом речь идет лишь о военнослужащих по контракту.