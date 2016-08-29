Ташкент, 29 августа, 2016, 13:07 — ИА Регнум. 27 августа президент Узбекистана Ислам Каримов перенес кровоизлияние в мозг и в настоящее время находится в реанимации. Об этом в понедельник, 29 августа, написала дочь главы государства Лола Каримова-Тилляева на своей странице в соцсети Instagram.

Ван Гог. Палата в больнице в Арле. 1889

«Состояние его оценивается как стабильное, — пишет она. — На данный момент еще рано делать какие либо прогнозы относительно его будущего состояния».

Лола Каримова-Тилляева также обратилась к людям с просьбой «обойтись без спекуляций и уважать право семьи на «прайвеси» (личное пространство)».

26 августа 2016 года появилась информация о том, что глава Узбекистана Ислам Каримов потерял сознание после банкета в честь участников Олимпиады-2016.

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