Москва, 29 августа, 2016, 13:04 — ИА Регнум. В День знаний по инициативе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в российских школах пройдет урок на тему «Моя будущая профессия», сообщается на сайте детского омбудсмена.

Krum Panov. Первый день в школе

Для участия в тематических уроках будут приглашены не только региональные уполномоченные по правам ребенка, но также известные люди города или населенного пункта, которые состоялись в профессии и могут подать ребятам пример.

Особенно это актуально для старшеклассников, которым уже предстоит серьезно определяться с профессией.

Напомним, что ранее по инициативе уполномоченного в школах проходили уроки на темы: «Медиабезопасность», «Моя малая Родина», «Я талантлив», «Урок здоровья», «Семья и семейные ценности».

Читайте также: В России 1 сентября пойдут в школу 14,6 миллиона детей

Как сообщало ИА REGNUM, к началу нового учебного года в России откроются 92 новые школы. В настоящее время идет строительство 185 новых школ, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2016−2017 гг.