Севастополь, 29 августа, 2016, 12:56 — ИА Регнум. В Севастополе при необходимом запасе топлива для предприятий, поставляющих тепловую энергию, в 30% от общей потребности, сформирован запас мазута и угля в 60%. Об этом на аппаратном совещании 29 августа заявил и.о. директора департамента городского хозяйства Андрей Демин, передает корреспондент ИА REGNUM.

wilhei Канистры с топливом

Контракты на закупку топлива для работы угольных и мазутных котельных города будут подписаны к 15 сентября. «На начало отопительного сезона обязателен 30-процентный запас топлива. Из необходимых 1 500 тонн угля в наличии 900 тонн. Также в наличии 66 тонн мазута при минимальной потребности 88 тонн», — сказал Демин.

Для котельных, обслуживающих объекты социальной сферы запасы топлива чуть ниже: для отопления зданий системы здравоохранении запас топлива составляет — 40%, образования — 49%.

«Запланировано приобретение 962 тонн угля. В наличии 469 тонн, что составляет 49%», — пояснил ситуацию Демин. — Срок реализации контрактов — 15 сентября».

По информации департамента городского хозяйства, в Севастополе работают 21 угольная и три мазутных котельных. Как сообщало ИА REGNUM, власти города оценивают темпы подготовки городского хозяйства к зиме как высокие.