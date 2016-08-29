Калининград, 29 августа, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Три российских военных корабля отработали учебно-боевые стрельбы в акватории Балтийского моря в Калининградской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе Балтфлота, в манёврах приняли участие экипажи корветов «Сообразительный», «Стерегущий» и «Стойкий».

Штаб Балтфлота Стрельба из российского корвета в Балтийском море

По легенде учения, флотская разведка зафиксировала массовый взлёт авиации условного противника с целью уничтожения группировки кораблей Балтфлота, находящихся в одном из районов Балтийского моря.

В роли условного противника выступили фронтовые бомбардировщика Су-24 и противолодочные вертолёты Ка-27, имитирующие высокоскоростные и низколетящие воздушные цели.

На кораблях были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи. При подходе целей на рубеж ведения огня экипажами корветов одновременно были выполнены практические стрельбы из корабельных комплексов АК-630 и А-190, в ходе которых авиация условного противника была уничтожена.

ИА REGNUM отмечает, что литовские СМИ продолжают нагнетать обстановку по поводу российских учений на Балтике. В частности, на минувшей неделе Delfi цитировало отдыхающих на пляже Ниды, которые слышали «взрывы с российской стороны», при этом, «продавец даже разлила кофе».

Вместе с тем, литовский новостной портал не спешит уточнять, что одновременно с российскими манёврами тренировки на Балтики инициировал НАТО. Речь идёт о морских учений Baltron Squadex II-16 в особой экономической зоне Литвы, где участвуют противоминные корабли Литвы, Латвии и Германии.