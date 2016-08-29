В Псковской области вандалы разрушили мемориал на еврейском кладбище
Невель, Псковская область, 29 августа, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Мемориальный комплекс в местечке «Голубая дача» близ города Невеля Псковской области разрушили неизвестные вандалы. Как сообщает Невельский городской портал Nevel.me, последствия вандализма обнаружила жительница Невеля Наталья Глушанова 28 августа.
«Подъехав к памятнику, мы были просто шокированы увиденным: памятные надгробия завалились, большинство сиреней, которые сажали весной школьники, скошены», — сообщила она.
«Псковская лента новостей» уточняет, что администрация Плисской волости Невельского района готовит заявление в полицию по факту происшествия на мемориале. По словам первого заместителя главы муниципалитета Олега Майорова, мемориальный комплекс можно восстановить, и этим власти намерены заняться после того, как на месте инцидента завершатся следственные действия.
Место «Голубая дача» близ Невеля называется так в связи с дореволюционным дачным домом исправника полиции: здание было выкрашено в голубой цвет. На месте бывших дач в годы Великой Отечественной войны фашистами было устроено гетто, немцы сгоняли сюда евреев со всех окрестных деревень.
Мемориал установлен на еврейском кладбище. Экспозиция повествует о расстрелянных здесь в сентябре 1941 года двух тысячах невельских евреев. В мае 2016 года здесь была высажена Аллея праведников — в память о местных жителях, спасавших евреев от расправы.