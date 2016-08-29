Невель, Псковская область, 29 августа, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Мемориальный комплекс в местечке «Голубая дача» близ города Невеля Псковской области разрушили неизвестные вандалы. Как сообщает Невельский городской портал Nevel.me, последствия вандализма обнаружила жительница Невеля Наталья Глушанова 28 августа.

Nevel.me Мемориальный комплекс на «Голубой даче»

«Подъехав к памятнику, мы были просто шокированы увиденным: памятные надгробия завалились, большинство сиреней, которые сажали весной школьники, скошены», — сообщила она.

«Псковская лента новостей» уточняет, что администрация Плисской волости Невельского района готовит заявление в полицию по факту происшествия на мемориале. По словам первого заместителя главы муниципалитета Олега Майорова, мемориальный комплекс можно восстановить, и этим власти намерены заняться после того, как на месте инцидента завершатся следственные действия.

Место «Голубая дача» близ Невеля называется так в связи с дореволюционным дачным домом исправника полиции: здание было выкрашено в голубой цвет. На месте бывших дач в годы Великой Отечественной войны фашистами было устроено гетто, немцы сгоняли сюда евреев со всех окрестных деревень.

Мемориал установлен на еврейском кладбище. Экспозиция повествует о расстрелянных здесь в сентябре 1941 года двух тысячах невельских евреев. В мае 2016 года здесь была высажена Аллея праведников — в память о местных жителях, спасавших евреев от расправы.