Багдад, 29 августа, 2016, 12:49 — ИА Регнум. По крайней мере 15 человек были убиты на свадьбе в Ираке близ южного шиитского города Кербеле поздно вечером 28 августа, передает 29 августа Reuters со ссылкой на сообщение местной полиции.

ToNic-Pics Свадебный букет

В заявлении полиции говориться о пяти нападавших, включая террориста-смертника, открывших автоматический огонь на свадьбе, проходившей в Айн аль-Тамр, в западном районе города Кербеле. Группа террористов открыла огонь из автоматов, использовала ручные гранаты.

По сообщению полиции, все террористы были уничтожены силами безопасности.

Ответственность за предыдущие теракты в шиитских городах взяла террористическая организация ИГИЛ (Запрещена в РФ), которая контролирует северную и западную часть Ирака. С момента теракта прошло более 12 часов, однако ответственность за него пока не взяла не одна террористическая организация.