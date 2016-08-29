Москва, 29 августа, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Штраф, выписанный водителю в Москве за то, что тень от его транспортного средства пересекла сплошную полосу — техническая ошибка. Об этом сообщила дежурная управления ГИБДД по Москве Елена Володина радиостанции «Говорит Москва».

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«Фиксация нарушения ПДД тенью стала возможна в связи со сбоем работы комплекса видеофиксации, — уточнила она. — Постановление в отношении автовладельца будет отменено. Ему не нужно будет оплачивать штраф».

При этом Володина добавила, что специалисты уже устранили сбой в работе системы.

29 августа портал Drive2.ru со ссылкой на владельца автомобиля сообщил, что водитель легкового транспортного средства получил штраф в российской столице за то, что тень его иномарки пересекла сплошную полосу разметки. Данное «нарушение» было зафиксировано в четверг, 25 августа, когда водитель пересекал МКАД и Липецкую улицу.

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