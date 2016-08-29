Канберра, 29 августа, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Австралийские таможенники изъяли 95 кг (210 фунтов) кокаина, который был спрятан на борту круизного судна, стоявшего в гавани Сиднея, сообщает 29 августа Reuters.

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В результате операции, проведенной австралийскими таможенниками, были задержаны три гражданина. Таможенники поднялись на борт судна и обыскали каюты с помощью служебных собак.

«Во время обыска каюты мы нашли несколько чемоданов, которые были заперты. Мы исследовали поверхность чемоданов на предмет наличия кокаина. Наше исследование дало положительный результат», — заявил Тим Фицджералд, руководитель регионального отделения таможенной службы Австралии.

Изъятая партия кокаина была самой крупной за историю таможенной службы Австралии. Гражданам Канады предъявлены обвинения во ввозе кокаина на территорию страны. Максимальное наказание за подобное преступление предусматривает пожизненное заключение.