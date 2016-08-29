Анкара, 29 августа, 2016, 12:34 — ИА Регнум.



Kurdishstruggle Курд — повстанец

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил 29 августа курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) в совершении этнических чисток на севере Сирии, сообщает Reuters.

По словам дипломата, они пытаются поселить своих людей на территориях, освобожденных от террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Он также отметил, что целью операции представителей сирийской вооруженной оппозиции, которых поддерживает Анкара, является выдавливание боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из регионов, прилегающих к городам Джераблус и Манбидж, откуда отряды YPG должны незамедлительно отойти на позиции восточнее реки Евфрат.

«Те люди, которые были вынуждены покинуть эти места, должны быть возвращены в эти регионы, они должны там жить, однако цель YPG состоит не в этом. YPG занимаются этническими чистками, они направляют туда тех, кого угодно им», — заявил глава турецкой дипломатии на пресс-конференции в Анкаре.

«Именно поэтому YPG и курдская партия «Демократический союз» (PYD) несогласны с (поддерживаемой Турцией) операцией», — добавил он.

Он также отметил, как сообщает Agence France-Presse, что пока войска не отведены на позиции, расположенные восточнее реки Евфрат, курдские вооруженые формирования будут оставаться целью вооруженных сил Турции.

«YPG прежде всего должны пересечь реку Ефрат в восточном направлении в как можно более сжатые сроки. Пока они этого не сделали, они будут оставаться целью», — подчеркнул Чавушоглу.

Напомним, Турция начала операцию «Щит Евфрата» утром 24 августа, когда вооружённые силы пересекли границу с Сирией. Цель операции — очищение приграничных территорий от террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и остановка продвижения курдских вооруженных группировок (Анкара считает их террористическими).