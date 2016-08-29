Южно-Сахалинск, 29 августа, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Вымирающий шахтерский поселок в честь праздника назвали «гордостью отрасли», волонтеры-полиглоты поедут на Восточный форум от Сахалина, уволенный коммунальщик считает, что пострадал «за политику» — понедельник на Сахалине в обзоре ИА REGNUM .

Константин Коровин. Порт. 1894

Вымирающий шахтерский поселок внезапно стал «гордостью отрасли»

В сахалинском поселке Быков в День шахтера местная администрация при поддержке «Единой России» организовала широкий праздник. Но в поселке все шахты закрыты с 1998 года: взрослого населения осталось не больше 1000 человек, повсюду царят разруха и уныние, сообщило сахалинское издание 65Media.

Поселок сполна ощутил на себе все «прелести» закрытия градообразующего предприятия, разделив горькую судьбу большинства монопоселений России.

Перед Днем шахтера ворота давно закрытой шахты украсили разноцветными шариками, жителям раздавали бесплатные политические газеты и флажки.

Еще одним символом такого «праздника» стал старый ржавый экскаваторный ковш, брошенный на центральной площади. Для безработных шахтеров была организована уличная торговля — пиццу продавали по 650 рублей.

Для тех, у кого на дорогущую пиццу денег не нашлось, а это подавляющее большинство жителей вымирающего поселка, организовали бесплатное питание: из полевой кухни раздавали рисовую кашу с тушенкой. Но хватило не всем, так как закончились тарелки и ложки. Самые находчивые ели кашу руками, предварительно обмотав их целлофановыми пакетами.

Поселок Быков производит впечатление населенного пункта, из которого давно ушли люди: дороги разбиты, везде лужи и грязь. Все оборудование шахт давно порезано на металлолом и распродано.

Собрав всех жителей Быкова на площади, вице-мэр муниципального образования Алексей Якуба назвал их «гордостью всей угольной отрасли», выразив надежду на возрождение шахт. И добавил: «Если повезет».

Выступающие отмечали высокий профессионализм жителей Быкова — у многих стаж в забое 40 лет, а также «поразительную «стрессоустойчивость» шахтеров.

Чтобы подготовить район к зиме — надо уволить главного коммунальщика?

«Денег нет, угля нет, трубы не готовы, район к отопительному сезону не готов», — открыто заявил руководитель теплоснабжающего предприятия Долинского района Сахалина. После чего его уволили. Лишившийся работы коммунальщик полагает, что его уволили по политическим мотивам, и намерен добиваться восстановления своих прав через суд, об этом пишет издание «Сахалин Инфо».

Мужчина сегодня получил на руки приказ об увольнении, в котором написано: «Уволен по решению собственника». Собственником теплоснабжающей организации является муниципалитет, который рапортует «наверх» о том, что подготовка к отопительному сезону идет по графику и проблем никаких нет.

К тому же уволенный руководитель Антон Паршин — кандидат на пост главы Долинского района от «Справедливой России».

«Мне кажется, это устранение меня как соперника, потому что я говорю о том, что администрация бездействует. Просто хотят меня утопить и потом сказать — мы решили все проблемы, мы молодцы, а он плохой. Тут трудовое законодательство ни при чем, это политический цирк. Я буду восстанавливаться в должности через суд, потому что считаю, что мои права ущемлены», — заявил Антон Паршин.

Стрессоустойчивые волонтеры-полиглоты

Во Владивосток на II Восточный экономический форум отправилась команда волонтеров от Сахалинской области — сообщает ASTV.

Для того чтобы попасть в волонтерскую команду, молодые люди прошли специальные психологические тесты и подтвердили знание двух иностранных языков: английского и одного восточного.

«Волонтеров упорно начали готовить за две недели до отъезда. Главное успели, но многое еще предстоит сделать. Сверхзадача для волонтеров — подтвердить свои профессиональные компетенции на мировом уровне», — рассказал изданию координатор волонтеров на Восточном экономическом форуме на Сахалине Алексей Ченских.

Сахалинские волонтеры будут работать в команде федеральных СМИ, в протокольной службе гостей АТР, на аккредитации участников и других серьезных направлениях.

Страшное слово — оптимизация

Газета «Советский Сахалин» вышла с тревожным материалом: «Задуманная в Москве реформа может оставить без кадров рыбную отрасль Сахалина».

Угроза ликвидации нависла над старейшим в регионе училищем, готовящим профессиональные кадры для рыбной отрасли.

Официальная формулировка задуманной в Москве реформы звучит вполне безобидно: «она направлена на организацию консолидированной подготовки специалистов флота в Сахалинской области».

Однако в самой невельской мореходке полагают, что Минтранс РФ хочет отобрать материальную базу училища.

Суть реформы в том, что Минтранс после совместного совещания с Росрыболовстовм и Росморречфлотом решили объединить Невельское мореходное училище и Холмское мореходное училище. Как полагает руководство Невельской «мореходки», видимо, в Москве посчитали, что невыгодно содержать на острове два мореходных училища. Однако проблема в том, что у каждого из двух училищ своя специфика: Холмское готовит кадры для торгового флота, а Невельское — для рыбопромыслового.

У Невельского училища намного более мощная, причем ориентированная именно на рыбопромысловую отрасль, материальная база, имеется даже собственный сейнер, современные тренажеры. Руководство училища и его попечительский совет направили в адрес губернатора Сахалина Олега Кожемяко, в Росрыболовство, министру сельского хозяйства письма с просьбой предотвратить ликвидацию единственного отраслевого учебного заведения на Сахалине.