Красногорск, 29 августа, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Средняя стоимость набора канцелярских товаров, необходимых школьникам к 1 сентября, в Подмосковье оценивается в среднем в 1150 рублей. Комплект состоит из 29 позиций, в том числе в него входят: краски, тетради, линейки и подставки для книг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства потребительского рынка Московской области.

torange.biz Первоклассники с родителями

«За основу мы взяли один из самых дорогостоящих наборов — а именно список всех необходимых товаров для первоклассников. Средняя цена на комплект из 29 позиций составила 1 150 рублей», — заявил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

По его словам, в «портфель первоклассника» вошли: тетради в узкую линейку и в клетку, обложки для тетрадей и учебников, товары для уроков изобразительного искусства и труда, мешок для сменной обуви, фартук и нарукавники, подставка для книг.

«При этом отмечу, что наиболее популярные товары — тетради, ручки, карандаши и фломастеры выгоднее приобретать в магазинах розничных торговых сетей, где цены на эти канцтовары ниже в среднем на 30% по сравнению с ценой обычных стационарных магазинов», — пояснил Посаженников, подчеркнув, что товары для творчества, уроков труда и изобразительного искусства лучше приобретать в специализированных магазинах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комплект одежды для школьников в среднем будет стоить 10 147 рублей. В комплект входят: юбка или брюки, блуза или рубашка, жилет, туфли, сменная обувь, спортивный костюм и кроссовки, а также нижнее белье и аксессуары. Минимальные затраты на такой набор составят 7 334 рубля.