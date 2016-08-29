Санкт-Петербург, 29 августа, 2016, 12:23 — ИА Регнум. В Ленинградской области в местную больницу поступил парапланерист, упавший с высоты 400 метров. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

Дмитрий Шипуля Парапланерист

Инцидент произошел в воскресенье, 28 августа, в деревне Модолицы.

«В полицию поступила телефонограмма из больницы, куда был доставлен мужчина 1986 года рождения, упавший при полете на параплане в деревне Модолицы», — уточнил источник.

Отмечается, что молодой человек, получивший черепно-мозговую травму, не смог справиться с управлением парапланом.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.