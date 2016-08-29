Севастополь, 29 августа, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Жилой фонд и объекты социальной сферы Севастополя готовы к зиме на 40−66%. Об этом на аппаратном совещании 29 августа заявил и.о. директора департамента городского хозяйства Андрей Демин, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В план подготовки включен 3541 многоквартирный жилой дом. При подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону особое внимание было уделено гидравлическому испытанию внутридомовых сетей (опрессовке системы отопления), поскольку в режиме ЧС в прошлом году происходили сбои при подобных испытаниях.

В настоящее время осталось опрессовать системы в 30% домов жилого фонда с центральным отоплением, сообщил глава горхоза. Работы будут окончены до 1 октября.

Готовности объектов социальной сферы составляет 45−66%. 45% объектов здравоохранения получили паспорта готовности. «В Севастопольском городском онкологическом диспансере ремонт внешних теплосетей завершится 1 октября», — отметил Демин.

В образовательной сфере Севастополя акты готовности имеют 66% учреждений. «Выполнены работы по установке узлов учета в трех школах. Текущий ремонт систем отопления проведен в 26 учреждениях образования», — сообщил глава департамента городского хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, власти города оценивают темпы подготовки городского хозяйства к зиме как высокие.