Лондон, 29 августа, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Великобритания направит эсминец королевского флота для защиты американских авианосцев, участвующих в операции против террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) в Сирии и Ираке, пишет 29 августа газета Telegraph.

Brian Burnell Эсминец HMS Daring (D32)

По словам министра обороны страны Майкла Фэллона, эсминец HMS Daring будет оказывать помощь силам коалиции в Персидском заливе путем защиты авианосцев, пока те наносят удары по позициям боевиков. Фэллон добавил, что ВВС Великобритании ежедневно наносят удары по наземным целям террористов.

Отмечено, что британский эсминец будет не только обеспечивать прикрытие авианосцев, но и передавать данные штабу, который контролирует воздушные операции против террористов. Экипаж военного корабля состоит из 190 человек, а стоимость судна составляет £1 млрд.