Курган, 29 августа, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Сборы ребёнка в школу в 2016 году для жителей Зауралья обойдутся дороже, чем в 2015-м. Канцтовары стали дороже на 21%, одежда — на 10%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Курганстате.

Александр Кержнер. В первый класс ( фрагмент). 1950

Сегодня средняя стоимость минимального комплекта школьной одежды и обуви для девочки составляет 5 тыс. 125 рублей, для мальчика — 4 тыс. 584 рубля. В комплект курганской школьницы входят: блузка — 1134 рубля, джемпер — 1181 рубль, юбка из полушерстяных тканей — 1213 рублей, туфли — 1597 рублей. В комплект верхней одежды на первое сентября для курганского школьника вошли: сорочка — 745 рублей, джемпер — 1181 рубль, брюки из полушерстяных тканей — 1061 рубль, ботинки — 1597 рублей.

Кроме того, на выбор, школьный сарафан для девочки — 1562 рубля в среднем, джинсы для мальчиков — 1 478 рублей.

К основному комплекту прилагается ранец за 1514 рублей. Форма для занятий физкультурой (спортивный костюм, футболка и кроссовки) в среднем можно купить за 2 298 рублей.

В среднем школьная тетрадь в Зауралье ныне стоит 5,67 рубля, альбом для рисования (40 листов) — 56,56 рубля, шариковая авторучка — 10,70 рубля, чернографитный карандаш — 9,16 рубля, набор фломастеров — 123,59 рубля, учебник или учебное пособие — 318,51 рубля.

Подсчитана Курганстатом и школьная инфляция. Ученические канцтовары в Курганской области по сравнению с августом прошлого года подорожали на 21,8%, печатные издания — на 8,4%, бумажно-беловые товары — на 8,2%. Цены на кожаную детскую обувь увеличились в среднем на 12,3%, резиновую обувь — на 7,3%. Одежда для школяров подорожала на 10,2%, спортивные костюмы — на 6,5%, джемпера — на 4,7%. Уровень цен на бельевой трикотаж, носки, колготки для детей поднялся от 7,1 до 21,9%.

Отметим, что общий уровень цен на непродовольственные товары в Курганской области увеличился по сравнению с августом 2015 года на 7,8%. Прирост цен на услуги среднего образования в августе этого года по сравнению с августом прошлого года составил 7%.