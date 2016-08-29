Киев, 29 августа, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Задолженность по выплате заработной платы на Украине в июле 2016 года выросла на 4% по сравнению с июнем и на 1 августа составила более 2 млрд грн.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геология

Соответствующие данные обнародовала Государственная служба статистики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, задолженность перед работниками экономически активных предприятий в июле увеличилась на 5,5% — до 1,36 млрд грн. Основная сумма долга сформировалась на промышленных предприятиях (74,2%). Наибольшие суммы задолженности накопили предприятия украинских частей Луганской (23,8%), Донецкой (20,6%). а также Харьковской областей (10,1%).

Напомним, что ранее Кабинет министров Украины утвердил проект Генерального соглашения о регулировании основных принципов и норм реализации социально-экономической политики и трудовых отношений между органами исполнительной власти, работодателями и профсоюзамиВ частности, правительство и сторона работодателей обязуются обеспечить, начиная с 2016 года, ежегодный рост среднемесячной заработной платы в целом по экономике на уровне выше, чем прогнозный индекс потребительских цен. Также стороны обязуются в период действия соглашения путем повышения зарплаты ежегодно уменьшать менее чем на 3% долю работников, получающих зарплату ниже двух минимальных зарплат, но не менее чем на 2% увеличивать долю работников, получающих заработную плату выше, чем четыре минимальные зарплаты. Кроме того, Кабмин взял на себя обязательство до 1 сентября текущего года обеспечить погашение задолженности по зарплате на экономически активных госпредприятиях, а также тех, где доля госсобственности превышает 50%, не менее чем на 50% от объемов задолженности по состоянию на 1 января 2016 года, и не допускать образования новых долгов по зарплате.