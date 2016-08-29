Ярославль, 29 августа, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьев 29 августа наградил министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрия Степаненко знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени. Об этом сообщает Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Андрей Воробьев поздравил Дмитрия Степаненко, отметив, что тот уходит работать в Ярославскую область.

«Вы уходите на очень важную, высокую, сложную позицию. Ваша кандидатура будет внесена на должность председателя правительства Ярославской области. Хочу пожелать Вам успехов, высоких результатов», — сказал Андрей Воробьев, вручая награду.

В ответном слове Дмитрий Степаненко поблагодарил губернатора за высокую оценку своего труда, и выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества с правительством Московской области.

«Хочу выразить надежду, что мы все равно остаемся в одной команде. Выражаю Вам благодарность за полученный опыт. Школа Московской области является бесценной. Я надеюсь, что тот опыт, который я здесь приобрел, поможет мне добиться определенных результатов на новом месте работы», — сказал Дмитрий Степаненко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов принял решение о смене руководителя регионального правительства. Ожидаются и другие перестановки.