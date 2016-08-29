Ростов-на-Дону, 29 августа, 2016, 12:10 — ИА Регнум. В Ростовской области следователи выясняют обстоятельства гибель двух девятилетних мальчиков. Близнецы утонули в реке Дон накануне, 28 августа, во время отдыха с мамой и 12-летней сестрой. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном следкоме.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Река Дон

По предварительным данным, трагедия произошла у кафе «Лебердон» в Аксайском районе. В заведение местная жительница пришла вместе с тремя детьми около 17:00. Во время купания сыновей затянуло течением под воду, а находившиеся на берегу взрослые не успели помочь мальчикам.

Детали инцидента выясняются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что в период с 1 июня по 1 августа на водоемах Донского региона погибли 33 человека, трое из них — дети. 57 жителей Ростовской области, в том числе шестерых детей, удалось вовремя вытащить из воды и оказать первую медпомощь. Процент несчастных случаев по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократился. Так, в области в прошлом году за такой же период погиб на воде 51 человек, в том числе восемь детей.