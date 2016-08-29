Севастополь, 29 августа, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Правительство Севастополя охарактеризовало темпы подготовки города к осенне-зимнему отопительному сезону как «выше среднероссийских показателей». Об этом на аппаратном заседании 29 августа заявил и.о. директора департамента городского хозяйства Андрей Демин, передает корреспондент ИА REGNUM.

zhazh.ru Теплотрасса

По его информации, к 15 сентября завершится текущий и капремонты оборудования городских котельных. 30 сентября — срок окончания всех работ по ремонту тепловых сетей.

На сегодняшний день в соответствии с планом подготовки к зиме текущий ремонт выполнен на 97% объектов, а капремонт завершен на 76% котельных из 116 имеющихся. Из запланированных к ремонту тепловых сетей 557 км выполнен текущий ремонт 527 км (это 95% от плана). Проведена полная замена 4,5 км трубопровода (90% от плана).

Глава департамента оценил темпы подготовки города к осенне-зимнему отопительному сезону как «выше среднероссийских показателей». «Предпосылок к срыву отопительного сезона нет. Работы будут выполнены в срок», — заверил глава горхоза.

Поставщиками тепловой энергии в Севастополе являются два предприятия — ГУПС «Севастопольэнерго» (81% от рынка) и ООО «СГС плюс» — 19% вырабатываемой теплоэнергии.