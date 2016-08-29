Севастополь: к отопительному сезону отремонтировано 95% сетей
Севастополь, 29 августа, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Правительство Севастополя охарактеризовало темпы подготовки города к осенне-зимнему отопительному сезону как «выше среднероссийских показателей». Об этом на аппаратном заседании 29 августа заявил и.о. директора департамента городского хозяйства Андрей Демин, передает корреспондент ИА REGNUM.
По его информации, к 15 сентября завершится текущий и капремонты оборудования городских котельных. 30 сентября — срок окончания всех работ по ремонту тепловых сетей.
На сегодняшний день в соответствии с планом подготовки к зиме текущий ремонт выполнен на 97% объектов, а капремонт завершен на 76% котельных из 116 имеющихся. Из запланированных к ремонту тепловых сетей 557 км выполнен текущий ремонт 527 км (это 95% от плана). Проведена полная замена 4,5 км трубопровода (90% от плана).
Глава департамента оценил темпы подготовки города к осенне-зимнему отопительному сезону как «выше среднероссийских показателей». «Предпосылок к срыву отопительного сезона нет. Работы будут выполнены в срок», — заверил глава горхоза.
Поставщиками тепловой энергии в Севастополе являются два предприятия — ГУПС «Севастопольэнерго» (81% от рынка) и ООО «СГС плюс» — 19% вырабатываемой теплоэнергии.