Вильнюс, 29 августа, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Вечером 28 августа на Шяуляйской базе ВВС приземлились французские истребители Mirage 2000, которые в течение следующих четырех месяцев будут осуществлять миссию воздушной полиции НАТО в странах Прибалтики, сообщили ИА REGNUM в Минобороны Литвы.

Cynthia Vernat Французский истребитель Mirage 2000

Французы сменят португальский контингент, дежуривший в Шяуляй в течение нескольких последних месяцев. Официальная церемония смены контингентов состоится 31 августа.

Это пятый раз, когда Франция принимает участие в миссии воздушной полиции в странах Прибалтики. Этой миссии Франция выделяет около сотни военных из авиационной базы на востоке страны, отмечает литовское агентство BNS.

Первую миссию французские военные осуществляли в 2007 году, затем последовало их дежурство в 2010, 2011 и 2013 годах.

На эстонской авиационной базе в Эмари миссию воздушной полиции НАТО с сентября у США переймет Германия с истребителями Eurofighter Typhoon.

Эта миссия осуществляется с 2004 года после того, как Литва, Латвия и Эстония стали членами НАТО.