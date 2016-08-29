Майкоп, 29 августа, 2016, 12:03 — ИА Регнум. В Адыгее получить бесплатное лечение по полису ОМС в частной клинике республики на деле оказывается не так-то доступно. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Общероссийского фронта 29 августа, как выяснилось, большинство граждан просто не знают о том, что поправить свое здоровье по полису можно и в частном медучреждении, а работающие в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) организации не спешат сообщать пациентам полный список их прав и возможностей.

unise.ru Непорядочный врач

Рейды и опросы жителей Адыгеи показали, что доступность информации о праве на получение бесплатной помощи в частных учреждениях оказалась формальной. Попытки активистов ОНФ воспользоваться правом на бесплатное лечение по полисам успехом не увенчались — ни один из участников необходимую медицинскую помощь не получил.

«В разных клиниках прием граждан ведется по разным схемам. В одних учреждениях у пациентов требуют специальный бланк-направление, в других — говорят о необходимости оплатить половину стоимости лечения. Иногда сообщают, что квоты вообще закончились», — рассказала член регионального штаба ОНФ Ирина Ефимова.

Она также добавила, что информация об условиях предоставления медицинских услуг в рамках программы ОМС обычно размещается на стендах сухим официальным языком. Часто панели закрепляют в малодоступных для пациентов местах, при оформлении предусмотрительно используется некрупный шрифт. В итоге у надзорных инстанций нет формальных претензий: необходимый объем информации представлен. «Но неподготовленный человек о своих правах пациента, в том числе о получении бесплатной медицинской помощи по полисам ОМС, скорее всего, ничего не узнает», — отмечает Ефимова

Добавим, что в рамках системы ОМС на региональном уровне работают восемь частных медицинских организаций. Они должны оказывать пациентам медицинскую помощь бесплатно по полисам. На оплату этих услуг в 2016 году для клиник было предусмотрено финансирование в размере свыше 164 млн рублей.

В расчете на одного жителя республики средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Территориальной программой госгарантий (без учета расходов федерального бюджета), за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Адыгея в 2015, 2016 и 2017 году составляют 1797,1 рубля, а за счет субвенций ФОМС на одно застрахованное лицо предусмотрено в 2015 году — 8348,5 рубля, в 2016 году — 8727,2 рубля, в 2017 году — 9741,2 рубля.