Париж, 29 августа, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Хозяин ресторана Le Cenacle в пригороде Парижа, который отказался обслуживать 2-х мусульманок, спровоцировал новый скандал на национально-религиозной почве во Франции. Об этом сообщает Le Parisien.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мусульманка

По данным издания, мужчина по имени Жан-Батист попросил женщин покинуть заведение, поскольку, по его мнению, «все мусульмане являются террористами».

После того, как запись с камер видеонаблюдения была опубликована в социальных сетях, у ресторана Le Cenacle состоялась акция протеста местной мусульманской общины. Люди требовали от хозяина ресторана либо принести извинения за случившееся, либо вообще закрыть заведение.

Отметим, что владелец ресторана, которого уже допросили сотрудники полиции, объяснил свое поведение тем, что «вспылил», так как его друг погиб в результате нападения террористов на концертный зал «Батаклан» в ноябре 2015 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября прошлого года в Париже произошла серия терактов, в ходе которых террористы расстреляли посетителей нескольких баров и ресторанов французской столицы, ночного клуба «Батаклан». Кроме того, злоумышленники также попытались совершить теракт у стадиона Stade de France. В результате нападений погибли 130 человек.