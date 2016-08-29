Хельсинки, 29 августа, 2016, 11:55 — ИА Регнум. По всей Финляндии идут ремонтные работы по восстановлению энергоснабжения. В данный момент около трёх тысяч домохозяйств остаются без доступа к электроэнергии, сообщает финский национальный вещатель Yle сегодня, 29 августа.

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Больше всего отключений электроэнергии зафиксировано в Центральной Финляндии. По сообщению энергокомпании Elenia, подача электричества будет полностью восстановлена в течение дня.

Из-за поваленных деревьев и неисправностей в электрооборудовании заметные трудности испытывало железнодорожное движение, которое на некоторых участках до сих пор заменено автобусами. Проблемы возникли и с сотовыми сетями, поскольку многие базовые станции оказались обесточены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в субботу, 27 августа, мощный ураган оставил без света свыше 180 тысяч домов по всей стране. Самые сильные порывы были зафиксированы в городе Вааса. Они доходили до 24,9 метров в секунду.