Ярославль, 29 августа, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Планетарий из Ярославля вошел в 10-ку самых красивых планетариев в мире по версии портала «Популярная механика». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском культурно-просветительском центре имени Валентины Терешковой (в состав которого входит и планетарий).

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«Мы изначально задали высокую планку! На рубеже веков интерес к изучению космоса велик. Но людям нужна зрелищная программа с современной техникой. Планетариев в России сейчас около 40, но таким оснащением и ансамблем архитектурным кроме нас и Москвы, вряд ли кто похвастается. Через нас в Ярославле в год проходит боле 150 тыс зрителей, и спрос растет. А в США 1500 планетариев, в Японии 400, в Германии 100. Нам надо эту сферу расширять», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM директор Ярославского культурно-просветительского центра имени Валентины Терешковой Ирина Трофилева.

По словам Ирина Трофилевой, включение в топ сильнейших очень обрадовало ее и остальных сотрудников. На сайте «Популярная механика» также отмечается, что почти все планетарии, которые вошли в рейтинг самых красивых в мире, имеют сферическую форму. Многие здания оформлены с помощью элементов, которые напоминают орбиту, к примеру, такой планетарий можно увидеть в Гронингене (Голландия), а также в китайском Шанхае.