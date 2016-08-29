Севастополь, 29 августа, 2016, 11:48 — ИА Регнум. В Севастополе новые кабинеты начальных классов будут оборудованы к началу второй четверти. Об этом на городской педагогической конференции заявил и.о. директора департамента образования Севастополя Михаил Родиков, передают 29 августа «Новости Крыма».

Jean-Baptiste Jules Trayer. Бретонская детская школа. 1882

«В текущем году за бюджетные средства будут приобретены 176 кабинетов начальных классов. Ко второй четверти все первоклассники должны учиться в новых классах», — заявил Родиков.

Кроме того, «46 кабинетов ОБЖ будут закуплены в школы до конца года», — указал он.

Также до конца года вокруг 19 школ будут поставлены ограждения, подчеркнул глава департамента образования. «Нам это нужно сделать быстро, деньги на счетах школ. Освоить их, показать компетенцию административного аппарата», — указал он.

Ранее стало известно, что Департамент образования и науки Севастополя столкнулся с проблемой возросшего числа первоклассников из-за миграции населения — «особенность этого учебного года заключается в том, что мы не ожидали, что на 800 человек будет больше первоклашек», заявлял Родиков. В связи с этим департамент образования начал срочно закупать учебники и искать учителей начальной школы.

23 апреля директор департамента финансов Владимир Штоп заявил, что исполнение расходов по отрасли образования Севастополя в 2015 году составило 4,6 млрд рублей, — 87% от запланированных расходов.