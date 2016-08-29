Петропавловск-Камчатский, 29 августа, 2016, 11:43 — ИА Регнум. За счет ввода в эксплуатацию новых предприятий по добыче драгоценных металлов, Камчатка планирует к 2025 году нарастить добычу золота до 15−20 тонн в года, тогда как в 2015-м году было добыто 4,2 тонн, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Исполнить планы, как рассказал журналистам на пресс-конференции губернатор региона Владимир Илюхин, поможет, в том числе, и новый горно-обогатительный комбинат, который предполагается построить на севере края.

PIX1861 Самородок золота

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Стоимость ГОКа оценивается в 12,5 млрд рублей — этот проект Камчатка презентует на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в начале сентября. «Сейчас инвестор проводит геологоразведочные работы на участке в Карагинском районе, затем там планируется начать строительство первой очереди горно-металлургического комбината. После выхода на полную мощность годовой объём производства золота на Озерновском месторождении составит 10 тонн», — рассказал глава региона.

Он отметил, что месторождение, на котором планируется строительство, считается одним из самых крупных разведанных месторождений в регионе с прогнозными запасами до 300 тонн. «Добыча 10 тонн в год — это очень большой объем. Вместе с введенным недавно в работу ГОКом «Аметистовый», мы рассчитываем, что к 2025 году объем добычи золота составит 15−20 тонн в год», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году было завершено строительство золотоизвлекательной фабрики и горно-обогатительного комбината на Аметистовом золоторудном месторождении. В 2015 году на нем добыто почти 500 кг золота и более 1000 кг серебра. Проектная мощность ГОКа составляет 500 тыс. тонн руды в год, годовое производство золота — до 4,3 тонн. Общий объем инвестиций в «Аметистовое» в 2015 г. составил 5 млрд 150 млн. рублей.