Москва, 29 августа, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Более 90 объектов недвижимости демонтировали в рамках второй волны сноса самостроя в ночь на 29 августа в Москве. Об этом, как передает Life.ru, сообщили в Госинспекции по недвижимости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снос самостроя

«Это порядка 85% от общего количества, — говорится в комментарии ведомства. — К разбору 2-х объектов приступили утром, чтобы не доставлять беспокойство жителям близлежащих жилых домов».

Отмечается, что в настоящее время специалисты продолжают работы по демонтажу на 9 объектах.

«Согласие на добровольный демонтаж владельцы выразили по 77 объектам, из них 30 объектов демонтированы силами собственников», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 августа власти Москвы утвердили второй список объектов, признанных самостроем. Все объекты находятся в полосах отвода инженерных сетей, на территориях общего пользования и в зонах с особыми условиями эксплуатации.

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