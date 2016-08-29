Тайбэй, 29 августа, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Офицер тайваньских ВМС, случайно произведший выстрел из ракетной пусковой установки в сторону Китая, был одним из трех человек, обвиненных в преступной халатности, сообщает 29 августа AFP.

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Инцидент произошел в районе портового города Гаосюн, расположенный на юго-западе Тайваня. Прокуратура установила, что морской офицер Као Чиа-чунь остался один в главном пункте управления на семь минут. Као Чиа-чунь ошибочно запустил две ракеты Hsiung-feng III. Одна из ракет ударила в тайваньский траулер, убила капитана судна, ранив еще троих членов экипажа.

Напомним, аналогичный инцидент случился 1 июля, когда по ошибке была выпушена ракета Hsiung-feng III, уничтожившая рыболовецкую шхуну. Капитан шхуны погиб.

На прошлой неделе президент Тайваня Цай Инвэнь потребовала от министерства обороны выработать новую стратегию и проверить ее в действии на ежегодных военных учениях.