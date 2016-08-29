Черкесск, 29 августа, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Столица Карачаево-Черкесии за 10 дней избавилась от вредного сорняка — амброзии. Участники экологической акции «Стоп, амброзия» собрали на улицах Черкесска более 300 тысяч стеблей этого вредного для здоровья растения.

PublicDomainPictures Амброзия

В республиканском центре работали семь пунктов приема амброзии. Все жители могли сдать карантинные растения в обмен на денежное вознаграждение, сообщили ИА REGNUM 29 августа в пресс-службе городской мэрии. В акции приняли участие как отдельные граждане, так и целые коллективы. Так, в числе участников были сотрудники мэрии и её структурных подразделений. Деньги, полученные от сданных в ходе субботника стеблей, они передали в городской Дом ребенка.

Большую помощь оказали в уничтожении сорняка школьники. Так, учащиеся гимназии № 9, 12-летний Артем и 8-летний Семён Зиновьев собрали свыше 20 тыс. стеблей амброзии. Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году братья собрали более 8,5 тысяч стеблей. Школьницы из гимназии № 13 Алия Карнова и Милана Унежева собрали около 14 тыс. стеблей.

Победителем в соревновании за очистку города от сорняка стал Вячеслав Олёнев, сдавший свыше 50 тыс. стеблей амброзии. За свое усердие он получил от мэрии приз — электродрель.

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Напомним, акция «Стоп-амброзия» проходила в столице Карачаево-Черкесии уже второй раз. В прошлом году в ней приняли участие 628 граждан и 36 трудовых коллективов города. Было собрано более 300 тысяч стеблей амброзии с корнями. Победителем акции стал журналист и блогер Михаил Щупляк (Жаров) из поселка Кавказский Прикубанского района. Он сдал наибольшее количество стеблей амброзии — более 15 тысяч штук.