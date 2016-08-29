Аден, Йемен, 29 августа, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Жертвами теракта, совершенного неизвестным, который направил начиненный взрывчаткой автомобиль в группу новобранцев в йеменском Адене, стали 50 человек, сообщает 29 августа Al Arabiya.

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Отмечается, что погибло не менее 50 человек, еще не менее 60 ранены. Однако местные СМИ сообщают о 60 погибших. Обстоятельства трагедии уточняются. Данные о том, кто стоит за терактом, пока отсутствуют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв произошел на территории тренировочного лагеря в городе Аден, являющемся временным оплотом свергнутого правительства Йемена. Службы безопасности заняты эвакуацией погибших и раненых с места происшествия.