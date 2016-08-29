Хоровая капелла «Ярославия» выступила с концертами в Абхазии
Ярославль, 29 августа, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Филармоническая хоровая капелла «Ярославия» провела гастроли в Абхазии. Выступления ярославцев прошли с 26 по 28 августа в рамках «Дней духовной культуры России в Абхазии», рассказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте культуры Ярославской области.
Торжественное открытие Дней России в Абхазии состоялось 26 августа в Абхазском драматическом театре имени С. Чанба в городе Сухум. В концертной программе, кроме капеллы «Ярославия» приняли участие Государственный театр танца Карачаево-Черкессии, Кубанский казачий хор, ансамбль «Кавказ» и другие коллективы.
27 августа ярославцы выступили с концертом в городе Ткуарчал, а 28 августа — в городе Гудаута. Программа концертов включала в себя произведения композиторов