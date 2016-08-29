Симферополь, 29 августа, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил провести спортивные соревнования, альтернативные Параолимпиаде, в Крыму. Об этом он написал 29 августа на своей странице в Facebook.

Иван Айвазовский. Крым

«Полностью поддерживаю идею о проведении в Крыму альтернативных соревнований для спортсменов, которым спортивные чиновники отказали в праве на участие в Параолимпиаде», — написал Аксенов.

Глава Крыма поддержал мнение президента России Владимира Путина о решении Международного параолимпийского комитета.

«Наш президент дал абсолютно точную оценку этого решения: оно вне права и вне морали. А те, кто его принял, и те, кто за ним стоит, унизили сами себя. Они в очередной раз дали понять всему миру, что для них не существует ни правовых, ни нравственных норм. Мы это запомнили и учли», — заявил он.

По словам Аксенова, крымчане возмущены решением, которое продиктовано «бессильной злобой» геополитических противников России.

«Враги России видят, что все их попытки навредить нашей стране провалились. Пытались отыграться на наших олимпийцах — не получилось. Теперь срывают злобу на людях с ограниченными возможностями», — подчеркнул глава Крыма

Напомним, что Международный параолимпийский комитет дисквалифицировал Параолимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских параолимпийцев к играм в Рио-де-Жанейро. ПКР обжаловал в арбитраже, но суд отклонил российский иск. 29 августа Федеральный суд Швейцарии рассмотрит апелляцию Параолимпийского комитета России на решение Спортивного арбитражного суда.

Отметим, что в Крыму располагается центр спорта «Эволюция», — Национальный центр параолимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов. Центр имеет обширную спортивную базу, позволяющую проводить соревнования в различных видах спорта. На базе центра перед Параолимпиадой тренировалась сборная России по плаванию.

Ранее соревнования российских параолимпийцев предложили провести также в Сочи — 25 августа президент Спортивной федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга Сергей Гутников заявил: «Можно пригласить другие регионы, а организовать все в Сочи. Две-три недели на подготовку хватит».