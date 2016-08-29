Краснодар, 29 августа, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Футбольному клубу «Краснодар» необходимо сосредоточится на тренировках и больше работать. Такое мнение после проигрышной игры с «Локомотивом» в матче пятого тура чемпионата России высказал нападающий «Краснодара» Ари, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе клуба 29 августа.

vk.com/fckrasnodar Матч !Краснодара» с «Локомотивом»

«Я думаю, мы начали матч несколько расслабленно, были не в том состоянии, которого от нас требовал тренер. В дальнейшем попытались прессинговать, но этого в полной мере не получалось. А гол, который мы пропустили в конце первого тайма, спутал все наши планы», — делится впечатлениями игрок команды.

Он также отметил, что два поражения в чемпионате — это очень серьезно.

«Необходимо выйти из этой неудачной полосы. Для этого сейчас нам необходимо уделить время тренировкам, работать больше и упорнее. Уход двух игроков — это всегда непросто для команды, особенно, если сезон в разгаре. Кроме того, у нас много травмированных футболистов, но я надеюсь, что новый игрок, который вскоре присоединится к нам, усилит нашу команду», — добавил нападающий краснодарцев.

На послематчевой конференции тренер ФК «Краснодар» Олег Кононов отметил, что «игра была равная, опасные моменты были с двух сторон, особенно во втором тайме».

«В концовке мы недосмотрели гол. Брака у нас было сколько же, сколько и у «Локомотива». У нас выпало достаточно много игроков в атаке, соответственно нет таких атак, которых хотелось бы видеть», — сказал тренер краснодарцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа на стадионе Кубань ФК «Краснодар» принял московский «Локомотив». Матч пятого тура чемпионата России завершился не в пользу хозяев поля — 1:2. За игрой на стадионе следили более 12,7 тыс. болельщиков.

Размочили счет «железнодорожники». Гол в ворота краснодарцев забил Александр Самедов на 41-й минуте. Во втором тайме — на 48−1 минуте Федор Смолов четко пробил 11-метровый под левую от себя штангу. Второй мяч в ворота хозяев поля отправил на 56−1 минуте Эсекиэл Хенти.