Берн, 29 августа, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Российская теннисистка Екатерина Макарова поднялась с 36-го на 29-е место в обновленном рейтинге женской теннисной ассоциации WТА.

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Лидером рейтинга по-прежнему остается представительница США Серена Уильямс, на второй позиции находится немецкая теннисистка Анжелика Кербер. Замыкает тройку сильнейших спортсменка из Испании Гарбинье Мугуруса.

Добавим, что лучшей из российских теннисисток является Светлана Кузнецова, которая вошла в ТОП-10.

Рейтинг WTA. 29 августа

1. Серена Уильямс (США)

2. Анжелика Кербер (Германия)

3. Гарбинье Мугуруса (Испания)

4. Агнешка Радваньска (Польша)

5. Симона Халеп (Румыния)

6. Винус Уильямс (США)

7. Виктория Азаренко (Беларусь)

8. Роберта Винчи (Италия)

9. Мэдисон Кис (США)

10. Светлана Кузнецова (Россия)

18. Анастасия Павлюченкова (Россия)

20. Елена Веснина (Россия)

24. Дарья Касаткина (Россия).

29. Екатерина Макарова (Россия).