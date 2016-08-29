Улан-Удэ, 29 августа, 2016, 11:15 — ИА Регнум. В Бичурском районе Бурятии двое осужденных, находясь в изоляторе временного содержания (ИВС), попытались бежать, захватив в заложники сотрудника полиции, сообщает 29 августа следственное управление СК РФ по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудники изолятора

По данным следствия, 20 августа в ИВС прибыли двое заключенных 28 и 33 лет, один из которых был осужден за убийство, другой — за разбой. Оба были помещены в одну камеру перед процедурой ознакомления с приговором.

28 августа, действуя заодно, они напали на сотрудников ИВС, закрылись вместе с одним из них в помещении и стали требовать от руководителей учреждения транспорт и беспрепятственный выход из ИВС. При этом злоумышленники жестоко избивали заложника.

В ходе штурма заключенных обезвредили и задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело за захват заложника и покушение на побег из-под стражи с применением насилия. Расследование уголовного дела продолжается.