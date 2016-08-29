Петропавловск-Камчатский, 29 августа, 2016, 11:13 — ИА Регнум. В Солнечном районе Хабаровского края ООО «Азия Лес» реализует проект по созданию производства строганых и профилированных пиломатериалов. Объем частных инвестиций составляет 7,62 миллиарда рублей. Государственная поддержка составит 850 миллионов рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Рубль

Уже третий проект в Хабаровском крае получит господдержку. Об этом на заседании правительства РФ сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Наряду с «Азия Лес» поддержку властей получат еще два масштабных проекта в регионе — это строительство современного специализированного угольного терминала в морском порту Ванино, которое ведет компания «Сахатранс», и строительство обогатительной фабрики в Верхнебуреинском районе, ОАО «Ургалуголь». Всего в три проекта в Хабаровском крае государство намерено вложить 4,8 миллиарда рублей. Частные инвестиции составляют более 18 миллиардов рублей. Три новых производства создадут порядка 1500 новых рабочих мест.

Если говорить о новом морском угольном терминале «Сахатранс», то только в самом новом порту будет создано порядка 400 новых рабочих мест. Как показывает практика, при строительстве нового современного морского порта на одно рабочее место в порту создается до 10 новых рабочих мест на территории присутствия: от железной дороги и контролирующих структур до малого бизнеса — торговли и сферы услуг.

ООО «Азия Лес» будет производить до 330 тысяч кубометров пиломатериалов, 290 тысяч кубометров технологической щепы, 84 тысячи тонн топливных гранул в год. На предприятии будет создано 700 новых рабочих мест.

Часть средств из федерального бюджета может быть выделена уже в этом году. На эти деньги будет построен участок дороги с мостовым переходом.