Тегеран, 29 августа, 2016, 11:11 — ИА Регнум.



mil.ru С-300

Вооруженные силы Ирана начали процесс развертывания поставленных Россией систем ПРО С-300 вокруг ядерного объекта Фордо, сообщает Associated Press.

Иранское телевидение выступило с видеозаписью 28 августа, на которой запечатлено, как системы прибывают на объект, а пусковые установки направляют свое оружие в сторону неба. Из сюжета выходит, что системы ПРО будут защищать ядерный объект Фордо, расположенный в 100 км на юг от Тегерана.

Напомним, системы С-300 были поставлены исламской республике после того, как с Тегерана были сняты санкций, введенные в связи с его ядерной программой.