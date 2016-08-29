Ярославль, 29 августа, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Ярославское отделение Общероссийского народного фронта требует от мэрии Ярославля закрыть доступ к недостроенным зданиям. Воздействовать на руководство города общественники намерены через прокуратуру, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном ОНФ.

Представители ярославского ОНФ совместно с полицией провели рейд по долгостроям областного центра. В настоящее время таковых в Ярославле более 30. По итогам рейда общественники констатировали: власти не принимают действенных мер, чтобы законсервировать эти объекты, ставшие реальной угрозой для жизни и здоровья детей и молодежи.

Например, стройка у стадиона «Шинник», где планировалось возвести гостиницу и многофункциональный центр, началась еще в 2003 году. Последний срок действия разрешения на строительство истек в 2013 году. С тех пор сотрудники полиции задержали на этом объекте более 160 детей и подростков. Кроме того, на долгострое неоднократно происходили несчастные случаи. Три месяца назад антитеррористическая комиссия города сочла необходимым закрыть доступ на незавершенную стройку. Но на деле ничего не изменилось, и объект превращается в стихийную ночлежку для бездомных.

«Мэрия по закону не имеет права тратить деньги на консервацию недостроев, поскольку это частная собственность. Однако мы считаем, что власти должны созвать чрезвычайную комиссию, по решению которой на консервацию опасных объектов можно выделить деньги», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Анатолий Упадышев.

Между тем, ответственность за обеспечение охраны строящихся объектов лежит на застройщике, уточняет депутат Ярославской областной думы Василий Бобков. Однако исполнительная власть должна контролировать, как выполняются эти обязанности.

«В случае, если стройка по каким-либо причинам встала и застройщик не закрыл доступ на объект, исполнительная власть должна принять соответствующие меры — либо позаботиться о передаче участка и самой стройки другому застройщику, либо решить вопрос охраны объекта. Причем контроль должен осуществляться не только со стороны мэрии, но и профильных департаментов — строительства, жилнадзора, если речь идет о жилищном строительстве. Если же на недострои попадают все, кому не лень, значит, исполнительная власть ничего не делает», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Василий Бобков.