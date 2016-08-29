Ростов-на-Дону, 29 августа, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Электронный аукцион на сумму 79 млн 669 тыс. 760 рублей объявил Минтранс Ростовской области на оказание автотранспортных услуг в целях обеспечения потребности органов исполнительной власти региона и донского правительства. Бюджетные деньги будут потрачены с 1 октября по 31 декабря на 197 единиц транспорта, передает корреспондент ИА REGNUM 29 августа со ссылкой на документацию, размещенную на сайте госзакупок.

Ретро-автомобиль

В техзадании прописано, что на исполнителя ложатся затраты на содержание, сервисное обслуживание, ремонт автомобилей и приобретение запчастей. Еще один пункт — ненормированный рабочий день, а также работа в выходные и праздничные дни, если возникнет в этом необходимость.

Требования к автомобилю строгие. Так, максимальный пробег одного автомобиля должен быть не больше 15 тыс. километров. В числе 197 автомобилей также должен быть фургон цельнометаллический, дорожная лаборатория, микроавтобус и четыре автобуса большой вместимости.

Напомним, что в 2015 году автотранспорт чиновников уже вызывал нарекание у активистов Общероссийского народного фронта. В ходе проверки выяснилось, что в условиях кризиса власти тратят непомерные деньги на комфортный проезд. После поднятой шумихи губернатор автопарк чиновников сократил на 30 единиц. Но стоимость автоуслуг в этом году только подорожала.

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