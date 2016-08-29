Челябинск, 29 августа, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Челябинский областной суд отклонил апелляцию директора кредитной организации, осужденного на три с половиной года колонии за растрату денег вкладчиков путем выдачи невозвратных кредитов на сумму более 17 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колючая проволока

Директор кредитного потребительского кооператива граждан «МАРТ» Андрей Черных был осужден Миасским городским судом 27 апреля 2016 года по части.2 статьи 201 УК РФ, за противоправные действия с деньгами вкладчиков. В период с 12 сентября 2008 по 26 июня 2012 года, без согласия правления кооператива, не предусмотрев условия возврата денег, он выдал средства вкладчиков двум пайщикам общей суммой более 17 млн рублей. Получившие кредит лица по истечении срока договора займа вернуть деньги не смогли, сославшись на финансовые затруднения. Тем не менее руководитель, понимая, что кредитный кооператив после невозврата крупной суммы денег в организацию не сможет выполнять свои обязательства перед всеми участниками организации, продолжал принимать денежные средства от пайщиков. В результате действий обвиняемого, был нанесен существенный вред 70 участникам кредитного потребкооператива на сумму более 12 млн рублей.

Суд первой инстанции вынес обвинительный приговор, с которым осужденный и его адвокат не согласились и подали апелляцию в высшую судебную инстанцию. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда, с учетом мнения прокурора в жалобе отказала. Приговор по существу оставлен без изменений.

Напомним, одним из самых громких дел последних лет о финансовых пирамидах на Южном Урале рассматривалось в отношении челябинцев, супругов Константина и Светланы Филимоновых. Им вменялось хищение денег вкладчиков на сумму более полутора миллиардов рублей. Филимоновы в 2005 году создали ОАО «Финансовая компания «Частные инвестиции», в которой предлагали вкладчикам от 30 до 60% годовых. В 2009 году супруги скрылись в Европе. Они были объявлены в международный розыск и задержаны летом 2013 года в Черногории. В феврале 2014 года их экстрадировали в Россию по уголовному делу о мошенничестве. Пострадавшими от обвиняемых в мошеннических действия были тысячи жителей Челябинской, Курганской, Тюменской и Оренбургской областей.

Суд над Филимоновыми идёт до сих пор.