Калуга, 29 августа, 2016, 11:02 — ИА Регнум.



lifttothefuture.ru Инженерно-конструкторская школа

Концепция межрегиональной инженерно-конструкторской школы «Лифт в будущее» была представлена в Калуге, сообщает 29 августа корреспондент ИА REGNUM.

По данным регионального министерства образования и науки, программа школы «Лифт в будущее» ориентирована на школьников, имеющих высокую мотивацию к изучению естественнонаучных и точных дисциплин, а также преподавателей среднего, высшего и дополнительного образования, заинтересованных в популяризации науки и готовых к профессиональному самосовершенствованию.

Школа будет работать для детей от 14 до 17 лет на базе детского оздоровительного лагеря. Участниками школы могут стать победители Всероссийского конкурса молодежных проектов «Система приоритетов» и конкурсов-партнёров проекта «Лифт в будущее», инженерных и научно-исследовательских конкурсов и олимпиад.

В этой связи, выступая на областном форуме работников образования, калужский губернатор Анатолий Артамонов особое внимание уделил теме профессиональной ориентации учащихся и интеграции различных уровней образования, в первую очередь, школа — вуз и школа — техникум. По мнению главы калужского региона, только своевременная и квалифицированная помощь при выборе жизненного пути поможет детям добиться успеха. С этой целью Анатолий Артамонов предложил пригласить на следующий августовский педсовет представителей промышленных предприятий и бизнес-сообщества. «Они заказчики профессионального будущего ребят», — объяснил губернатор свою позицию.

Между тем, в целях повышения качества профессионального образования, губернатор Анатолий Артамонов поддержал инициативу министра образования и науки Российской Федерации Ольги Васильевой о широком внедрении профобразования в школах. Глава региона также высказался за создание профессиональных ресурсных центров и за привлечение к преподавательской деятельности в вузах специалистов-практиков промышленных предприятий.