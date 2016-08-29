Киев, 29 августа, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Власти Украины разослали в военкоматы страны «секретные директивы» о подготовке к седьмой волне мобилизации. Об этом сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на близкий к Минобороны Украины источник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Срочная мобилизация

«Руководство (Украины) опасается провокации, — говорит он. — Где она произойдет — в районе Крыма или на Донбассе, — пока не ясно. Но всем приказано готовиться к срочной мобилизации». Точных сроков пока не называют.

При этом близкий к Минобороны Украины источник не стал уточнять точных сроков возобновления мобилизации.

Отметим, что в военкоматах страны данную информацию не подтверждают.

«Пока президент официально не объявил о своем решении о мобилизации, поэтому что тут говорить, — говорит заместитель военкома Киевского горвоенкомата Игорь Слюсаренко. — Нет приказа — нет действий».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война. ДНР и ЛНР, которые не поддержали госпереворот в Киеве, провозгласили себя независимыми от властей Украины территориями. В ответ на это Киев ввел войска на территорию Донбасса.