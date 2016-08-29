Донецк, 29 августа, 2016, 10:55 — ИА Регнум. 28 августа в Донбассе ведение боевых действий зафиксировано на Донецком, Горловском и Мариупольском направлениях (Донетчина), а также на Луганщине. Противоборствующие стороны продолжают применять артиллерию, бронетехнику и минометы. Данную информацию 29 августа подтверждают военные ведомства ДНР, ЛНР и пресс-центр штаба «АТО» в Киеве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В частности, военный источник ДНР информирует, что за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ трое мирных жителей получили ранения. «Минувшей ночью в Ясиноватой и селе Минеральное, а также в Горловке были ранены три мирных жительницы 1940, 1964 и 1970 годов рождения», — рассказал ДАН собеседник.

По его словам, под обстрел украинских войск попали позиции армии ДНР в населенных пунктах: Донецк, Ясиноватая, Горловка, Еленовка, Докучаевск, Александровка, Трудовские, Саханка, Коминтерново и Ленинское. При этом подразделения ВСУ использовали артиллерию (68 снарядов калибра 122 мм), танки (пять выстрелов), минометы калибрами 82 и 120 мм.

«В 20:15 украинская сторона открыла огонь из танкового орудия по поселку Еленовка. В 21:10 начались артиллерийские обстрелы Ясиноватой и Никитовского района Горловки… Ночью в Горловке на улице Артемовское шоссе был поврежден один жилой дом, еще три дома — в Ясиноватой по улице Гоголя, два дома — в Петровском районе Донецка на улицах Андрусова и Павловская», — сказал собеседник агентства.

28 августа на Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала семь обстрелов со стороны украинских силовиков. По данным военного ведомства, под обстрел попали позиции ЛНР в селах Логвиново, Желтое и Калиново. При этом украинские войска использовали 152 мм артиллерию, 82 и 120 мм минометы, БМП, СПГ и АГС. «Потерь нет», — заверили в Народной милиции.

В свою очередь, 26 августа, спикер пресс-центра «АТО», майор ВСУ Ирина Баранова рассказала, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 76 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, 37 обстрелов зафиксировано на Донецком, 27 на Мариупольском и 12 на Луганском направлениях.

«На Донецком направлении до рассвета противник вел огонь из тяжелой артиллерии 152 мм калибра по Архангельскому. Вечером более 100 снарядов калибра 122 мм враг выпустил по Авдеевке, проведя в течение двух часов серию из четырех обстрелов, три снаряда того же калибра попали по Песках», — сказала Баранова.

При этом на участке фронта Авдеевка — северные окраины Горловки ВС ДНР активно вели минометный огонь, применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. К тому же позиции ВСУ в Авдеевке в очередной раз подверглись массированному обстрелу из танков (более 40 снарядов). «В районе Светлодарской дуги противник вел огонь из минометов 82 мм калибра и задействовал боевые машины пехоты, по Новоселовке Второй нанес удар из противотанкового ракетного комплекса. По укреплениям в Луганском, Песках и Авдеевке враг применил зенитные установки», — добавила Баранова.

Она сообщила, что в Широкино и Талаковке (Мариупольское направление) позиции ВСУ были обстреляны из артиллерии 122 мм калибра (до 70 снарядов). В Марьинке, Тарамчуке, Красногоровке и Талаковке ВС ДНР вели минометный, гранатометный и пулеметный огонь.

Напомним, 28 августа заместитель командующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин заявил, что на западной окраине Донецка снайпер застрелил двух женщин.

«Стало известно о гибели еще одной женщины в Петровском районе Донецка, которая была убита украинским снайпером на улице Марка Озерного. Таким образом, число погибших мирных жителей за сегодняшний день составило два человека», — сказал Басурин.

По его словам, Киев перебросил в Донбасс зенитные самоходные установки «Шилка», гаубицы и минометы. «В городе Дзержинск (в 5 км от линии фронта) выявлено четыре ЗСУ «Шилка». В селе Ближнее (20 км от фронта, под Волновахой) — 10 шт. 152 мм самоходных гаубиц «Мста-С», в Авдеевке — четыре 120 мм миномета», — уточнил Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в Минске участники контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, в том числе и представители ДНР и ЛНР заявили о необходимости полного и бессрочного прекращения огня на Донбассе с 1 сентября 2016 года.