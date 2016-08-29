Красногорск, 29 августа, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Выделение средств на восстановление разрушенных июльской стихией жилых домов из Фонда капитального ремонта Московской области — незаконно. Тем не менее, если средства все-таки будут выданы именно этой структурой, то, скорее всего, они будут регламентироваться неким «натянутым» приказом. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился директор Института государственного и муниципального управления ВШЭ Виктор Колесник.

Василий Суриков. Изба. 1873

«Согласно закону, на такое средства из Фонда капитального ремонта выделять нельзя. Там четко написано, на что выделять должны эти средства. Все остальное — творчество чиновника. Средства на восстановление можно выделять из других фондов регионального бюджета на такие вещи. Давайте представим, в Зарайском районе собирает фонд деньги, а ремонтировать будут в Можайском, а там потом на какие средства будут капитально ремонтировать дома? Им обратно из Можайского района вернут? Полная ерунда», — пояснил Колесник.

Он также отметил, что данное решение — вольное трактование всей конструкции системы капитального ремонта домов.

«Есть федеральный закон, есть положения фонда, есть перечень этих работ, которые попадают под определение капитального ремонта, а оттого, что крышу снесло, это же не капитальный ремонт ни разу. Может быть, каким-то решением это оформят, но таким очень натянутым», — заключил собеседник агентства.

Напомним, ранее по данным интернет-издания «Подмосковье сегодня», министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин пообещал отремонтировать дома, пострадавшие от июльского урагана, из средств Фонда капитального ремонта

«У нас три муниципальных образования, наиболее пострадавших от урагана в ночь с 13 на 14 июля: Шаховской, Можайский и Рузский. Сегодня мы приехали в сельское поселение Колюбакино Рузского района, где шесть пострадавших домов подрядчики по Фонду капремонта, работавшие в этом районе, в оперативном порядке начали восстанавливать. Потом правительство региона приняло решение профинансировать внеочередной капремонт этих домов, и из Фонда капитального ремонта были выделены средства», — заявил министр, подчеркнув, что все дома будут отремонтированы к середине сентября.

Напомним, 14 июля мощный ливень и ураган нанес существенный урон Можайскому и Рузскому районам Подмосковья, которые оказались в эпицентре стихии. Под удар попали огромные лесные массивы. Так, в районе Можайского водохранилища были повалены деревья на площади около 40 гектаров. В результате буйства стихии были разрушены и жилые дома, преимущественно в частном секторе, и искорежены сотни машин. Не обошлось и без человеческих жертв.