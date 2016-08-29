«Полная ерунда» — о восстановлении подмосковных домов из Фонда капремонта
Красногорск, 29 августа, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Выделение средств на восстановление разрушенных июльской стихией жилых домов из Фонда капитального ремонта Московской области — незаконно. Тем не менее, если средства все-таки будут выданы именно этой структурой, то, скорее всего, они будут регламентироваться неким «натянутым» приказом. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился директор Института государственного и муниципального управления ВШЭ Виктор Колесник.
«Согласно закону, на такое средства из Фонда капитального ремонта выделять нельзя. Там четко написано, на что выделять должны эти средства. Все остальное — творчество чиновника. Средства на восстановление можно выделять из других фондов регионального бюджета на такие вещи. Давайте представим, в Зарайском районе собирает фонд деньги, а ремонтировать будут в Можайском, а там потом на какие средства будут капитально ремонтировать дома? Им обратно из Можайского района вернут? Полная ерунда», — пояснил Колесник.
Он также отметил, что данное решение — вольное трактование всей конструкции системы капитального ремонта домов.
«Есть федеральный закон, есть положения фонда, есть перечень этих работ, которые попадают под определение капитального ремонта, а оттого, что крышу снесло, это же не капитальный ремонт ни разу. Может быть, каким-то решением это оформят, но таким очень натянутым», — заключил собеседник агентства.
Напомним, ранее по данным интернет-издания «Подмосковье сегодня», министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин пообещал отремонтировать дома, пострадавшие от июльского урагана, из средств Фонда капитального ремонта
«У нас три муниципальных образования, наиболее пострадавших от урагана в ночь с 13 на 14 июля: Шаховской, Можайский и Рузский. Сегодня мы приехали в сельское поселение Колюбакино Рузского района, где шесть пострадавших домов подрядчики по Фонду капремонта, работавшие в этом районе, в оперативном порядке начали восстанавливать. Потом правительство региона приняло решение профинансировать внеочередной капремонт этих домов, и из Фонда капитального ремонта были выделены средства», — заявил министр, подчеркнув, что все дома будут отремонтированы к середине сентября.
Напомним, 14 июля мощный ливень и ураган нанес существенный урон Можайскому и Рузскому районам Подмосковья, которые оказались в эпицентре стихии. Под удар попали огромные лесные массивы. Так, в районе Можайского водохранилища были повалены деревья на площади около 40 гектаров. В результате буйства стихии были разрушены и жилые дома, преимущественно в частном секторе, и искорежены сотни машин. Не обошлось и без человеческих жертв.