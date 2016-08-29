Москва, 29 августа, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Возобновление чартерных рейсов с Турцией не вызовет массового ажиотажа — сезон активных отпусков уже закончился. Об этом 29 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор по развитию OnlineTur.ru Игорь Блинов.

caas.by Пляж. Анталья. Турция

«Всплеск на Турцию будет, но он будет незначительным, потому что сезон активных отпусков закончился», — заявил Блинов.

«Дети послезавтра выходят с каникул в школу. Наступает осень, и возможности для пляжного отдыха с каждой неделей все меньше и меньше», — продолжил он.

По словам Блинова, рейсы в Турцию туроператоры «запустят в течение нескольких дней».

«Сейчас мы не ожидаем, что будет действительно какой-то ажиотаж. Да, поначалу те, у кого есть сейчас возможность, действительно, поедут, но массового туризма туда не будет. Поэтому если все будет нормально, уже будем строить планы на следующее лето», — подчеркнул он.

28 августа на сайте правительства было опубликовано подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым постановление, отменяющее ограничения на чартерное авиасообщение между Россией и Турцией.

В частности, подпункт постановления кабмина от 30 ноября 2015 года, который ранее запрещал полеты чартеров в Турцию, отныне сформулирован следующим образом: «Принять дополнительные меры, направленные на обеспечение транспортной (авиационной) безопасности при осуществлении регулярного воздушного сообщения с Турецкой Республикой».