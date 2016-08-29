Киев, 29 августа, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Нацбанк Украины

Nick Grapsy Национальний банк Украини

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, хотя и ожидает смягчения валютного регулирования НБУ этой осенью, однако не может за это поручиться. Об этом глава правительства заявил во время подписания трёхстороннего соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством: «Валютная регуляция… Мы понимаем, что не от хорошей жизни были внедрены такие средства валютного регулирования. Но понемногу мы сейчас ослабляем регуляцию. Я ожидаю осенью еще лучших шагов, которые предпримет национальный регулятор. Но это вопрос Нацбанка, который является независимым, но я знаю о том, что у Нацбанка есть очень амбициозные планы и по восстановлению кредитования, и по смягчению условий валютной регуляции и так далее».

С другой стороны, в НБУ усиливают контроль за финансовыми операциями банков и их клиентов: с начала августа Нацбанк расширил перечень признаков, по которым относит операции к рисковым или сомнительным.

«Нацбанк обеспокоило учащение финансовых операций, которые могут быть связаны с конвертацией безналичных денежных средств. Иногда клиенты банков не предоставляют должной информации об источнике доходов, не имея возможности подтвердить их легальность. Никто не может гарантировать, что такие клиенты не занимаются фиктивным предпринимательством, а счета банков используют для обналичивания денег других фирм», — комментирует действия НБУ исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Эксперты допускают, что новое ужесточение контроля операций может ещё более ускорить «банкопад»: даже без новых мер НБУ с начала года уведомил правоохранительные органы о подозрительных операциях в 41 банке Украины (т.е. под подозрение так или иначе попали почти 40% банков Украины). «Проводить схемные операции стало намного труднее, и злоумышленники теперь пытаются использовать более сложные и разветвленные схемы. Для противодействия таким схемам регулятор находится в постоянном диалоге с рынком», — объясняет введение новых норм директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

В Генеральной прокуратуре заявили о расследовании дела в отношении руководства «Приватбанка» (принадлежит Игорю Коломойскому и его деловым партнёрам). По словам ГПУ, речь идёт о присвоении примерно 19 млрд грн рефинансирования, полученного банком в 2014—2015 гг. Если верить ГПУ, схема выглядела примерно так. Полученные средства были выданы банком компаниям, аффилированным с группой «Приват» под залог поставок товара. Деньги за товар были перечислены в PrivatBank Cyprus Branch (также аффилированного с группой «Приват»), поставок же товаров не состоялось. В «Приватбанке» отрицают все обвинения и утверждают, что средства НБУ расходовались только на покрытие оттока депозитов. При этом в подтверждение своей позиции в банке приводят статистику НБУ.

Чтобы представить сумму, в присвоении которой ГПУ обвиняет руководство банка, следует сказать, что соотносимую задолженность (18,5 млрд грн) украинские банки вернули НБУ за 6 месяцев текущего года. После чего остаток их долга перед регулятором составляет 31,89 млрд грн.

В Нацбанке Украины заявили о намерениях сократить персонал более чем вдвое (с 5300 до 2000 человек). Данное сокращение станет уже вторым этапом оптимизации штатов за последнее время. В НБУ напоминают, что в прошлом году уже уменьшили численность сотрудников на 6,5 тыс. человек. Новая реформа, по предварительным оценкам, займёт 2,5 года.

Эксперты, не возражая в целом против самих планов, критикуют их аргументацию. Так, руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий в материале для сайта «ЛИГА.net» критикует методику расчёта количества специалистов, которые останутся работать после сокращения (в НБУ в этом случае исходят из формулы «22 сотрудника на каждый банк»). «Основной функцией НБУ является обеспечение стабильности гривни и ценовой стабильности. Обеспечение финансовой (в том числе банковской) стабильности и поддержка экономического развития также являются важными задачами, но только если они не противоречат достижению основной цели. Закон расписывает ещё 30 других функций НБУ, только 11 из которых касаются банков или банковской системы. Из этого становится очевидным, что банки — а тем более их количество — не настолько важны, как считают реформаторы НБУ», — напоминает эксперт.

А вот экс-президент Украины Виктор Ющенко подумывает о возвращении на должность главы НБУ, которую он уже некогда занимал. Он намекнул на это в интервью журналисту газеты «День» во время интервью: «Нужно перестать делать из НБУ козла отпущения и дать старт новой экономической политике — с мотивациями у субъектов ведения хозяйства и доверием к рынку. В таком случае я бы подумал о возвращении». При этом он почему-то убеждён, что в настоящее время Украина имеет наилучшие возможности для взлёта экономики за всё время своей независимости.

Фонд гарантирования вкладов

163 млрд грн составляют потери на вкладах в украинских банках за 2014−2016 годы. Из них 111 млрд приходится на физические лица, 52 млрд — на бизнес, сообщает президент Ассоциации защиты банков Екатерина Назимко: «Несмотря на огромные потери вкладчиков, Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил пострадавшим клиентам банков с января 2014 года по 1 июля 2016 — 80,8 млрд грн. Невыплаченным остается больше 30 млрд грн. Львиная доля этой суммы не будет компенсирована людям, поскольку размер их вкладов превышает 200 тыс. грн., гарантированные государством».

Проблемы с компенсацией возникают не только у владельцев крупных вкладов, но и у вкладчиков банка «Михайловский», которые уже неоднократно проводили акции протеста. Напомним, суть проблемы в том, что часть депозитов не подпадает под гарантирование Фонда гарантирования вкладов физических лиц из-за мошеннической схемы, применявшейся менеджментом банка (вкладчики фактически доверяли средства не банку, а компаниям, которые были связаны с банком, заключая договора инвестирования, не подпадающие под гарантии ФГВФЛ).

«Эти компании не были официально связаны с банком «Михайловский». Регулятором деятельности этих компаний выступает Нацкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг. Национальный банк и Фонд гарантирования вкладов пока не оказывают никакого влияния на их деятельность. Вклады клиентов финансовых компаний в соответствии с законодательством Украины не гарантируются. Лица, которые не согласны с решением Фонда, в соответствии с законодательством Украины имеют право обратиться в суд», — прокомментировали эту ситуацию в НБУ.

Однако в конце августа вкладчикам удалось привлечь к своим проблемам внимание президента Украины Петра Порошенко: «Это вообще не дело президента, но я на сегодняшний день взял это под контроль, и мы найдем украденные деньг, и будем выплачивать. Тем же, на кого не распространяется ФГВФЛ… по моему поручению будут направлены все изъятые средства, разделены, и выплачены вам. Как только будут найдены средства, которые они украли». В результате Порошенко пришлось поручить правительству создать рабочую группу по этому вопросу.

Экономист Александр Охрименко полагает, что окончательное решение придётся выносить суду: «У Фонда свое мнение, у Нацбанка свое, и у вкладчиков тоже свое, и нужно разбираться. Если суд станет на сторону вкладчиков, признает эти договоры, фонд будет компенсировать эти вклады и наоборот».

Руководитель Института развития экономики Александр Гончаров, комментируя происходящее в своём материале для ресурса «112.ua», описывает ситуацию вокруг банка «Михайловский» словом «доигрались»: «Второй год подряд я с коллегами бьюсь за то, чтобы дирекция Фонда приняла на своем заседании решение об отборе финансовых консультантов… а также начала внедрять высокие стандарты роботы FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation — Федеральной корпорации по страхованию депозитов США) для организации эффективной — открытой и прозрачной — системы продаж активов неплатежеспособных банков. Но, увы, до сих пор наших коррупционеров даже американцы не могут додавить». Эксперт также обратил внимание, что за последние 2,5 года НБУ отправил на ликвидацию около 80 банков. При этом объём средств, которые ФГВФЛ удалось привлечь для выплат в январе — июне 2016 года, составляет всего 3,68 млрд грн (планируется продажа активов на сумму 3,1 млрд грн). Министерство финансов Украины и Нацбанк, конечно же, заявляют о готовности поддержать руководство Фонда в случае, если у них возникнет проблема с выплатами, однако возникает вопрос об источниках средств для этой поддержки.

Другая сторона этой медали — судебные процессы. ФГВФЛ активно судится по поводу признания ничтожными депозитных договоров в банках-банкротах, а вкладчики, в свою очередь, пытаются опротестовать такие иски. В настоящее время в судебной системе Украины открыто около 7 тысяч производств, инициированных либо Фондом (80%), либо вкладчиками. При этом в пресс-службе ФГВФЛ отмечают, что «по результатам судебного рассмотрения соотношение выигранных Фондом дел, производство по которым еще продолжается или не приостановлено до завершения Конституционным судом Украины рассмотрения представления Верховного суда Украины относительно конституционности закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», составляет 60% в пользу Фонда».

Ставки

Сумма вкладов в украинских банках с начала года увеличилась на 67 млрд грн (до 763,8 млрд). В качестве причин эксперты называют более-менее стабильную ситуацию в экономике и на валютном рынке в первое полугодие, ликвидацию банков (вклады перетекают из ликвидируемых и ненадёжных банковских учреждений в крупные), рост преступности (снятые депозиты опасно хранить дома).

Приток денег в банки продолжает снижать ставки по депозитным вкладам. Так, согласно данным Украинского индекса по депозитам физлиц, ставки по депозитам в национальной валюте на конец августа составляют в среднем 18,5% годовых, в долларах — 6,5%. Это на 2−2,5% ниже, чем в начале года. За прошедший месяц ставки в гривне снизились на 0,35%, в долларе — выросли на 0,15%. При этом игроки рынка ожидают дальнейшего снижения: «Мы наблюдаем устойчивый тренд к снижению процентных ставок по депозитам физических лиц на протяжении последних нескольких месяцев. В целом с начала текущего года банки снизили доходность вкладов в среднем на 3 п. п. Если макроэкономические показатели в стране кардинально не изменятся, в ближайшие три месяца мы прогнозируем дальнейшее снижение доходности депозитов (на 1 — 2 п.п.). В конце года возможен незначительный рост ставок, связанный с сезонной спецификой банковского рынка Украины», — утверждает вице-президент «Альфа-Банк Украина» Алексей Пузняк в комментарии для bin.ua. Похожие ожидания и у других банкиров: присутствует уверенность, что ставки по депозитам «устаканятся» на 14−16% годовых в гривне и 3−5% в иностранной валюте.

Хроника банкопада

С начала августа НБУ принял решение отозвать лицензию у следующих банков: «Евробанк» и «Классикбанк», которые переводятся в разряд ликвидируемых. Причиной такого решения стали признаки дробления депозитов («Евробанк») и неприведение банком структуры собственности в соответствии с требованиями закона («Классикбанк). Таким образом, по состоянию на вторую половину августа ликвидированы либо находятся в процессе ликвидации 75 банковских учреждений. Ещё в шести действует временная администрация.

Кроме того, в НБУ уточнили, что в ближайшее время под процедуру ликвидации могут попасть ещё шесть банков: Украинский банк реконструкции и развития, «Инвестбанк», «Регион-банк», «Земельный капитал», «Кредит Оптима банк», «Мотор банк». Все они не выполнили график докапитализации, установленный Нацбанком (капитал банка на 17 июня 2016 года должен составлять не менее 120 млн грн). Срок выполнения этого требования может быть сдвинут на полгода. Если в течение этого времени банки не справятся с задачей, последует решение о ликвидации. Всего же к концу 2016 года эксперты ожидают ликвидацию ещё 10 банков. Таким образом, прошлогодний прогноз Всемирного банка крайне близок к тому, чтобы сбыться. Напомним, в сентябре прошлого года в ВБ заявили, что в 2016 году количество украинских банков сократится до 100. Впрочем, в данном случае речь скорее идёт не о прогнозе, а о программе, которую украинское правительство и руководство НБУ реализует по лекалам Всемирного банка.

С другой стороны, ликвидируемые банки продолжают судиться с НБУ и выигрывают иски. В этот раз суд отказал НБУ во взыскании задолженности с обанкротившегося «Имексбанка» по стабилизационному кредиту (общая сумма иска 314,5 млн грн).

«Действия регулятора банковского сектора за последние 2 года привели к выведению 80 финансовых учреждений с рынка. В результате чего более 35 тысяч сотрудников банков лишились своих рабочих мест. Это сотрудники банков, которые уже выведены с рынка, признаны неплатежеспособными или находятся в стадии ликвидации», — заявляет президент Ассоциации защиты банков Екатерина Назимко в пресс-релизе, выпущенном организацией.

Ранее сообщалось, что в результате сокращения филиальной сети украинскими банками (всеми, не только ликвидируемыми) только за январь — июнь 2016 года было закрыто более 1 тыс. банковских отделений. Всего же начиная с 2014 года количество отделений банков сократилось с 19,4 тыс. до примерно 12 тыс.

Акционеры крупнейшего на Украине «ПриватБанка» на общем собрании 26 августа решили увеличить уставный капитал кредитно-финансового учреждения на 12%, или на 2,583 млрд грн — до 21,26 млрд грн, путем увеличения номинальной стоимости акций банка на 34,03 грн — с 280,00 грн до 314,03 грн за акцию. Акционеры банка приняли решение не выплачивать дивиденды, а направить средства на увеличение уставного фонда и формирование резервного капитала. Количество выпущенных акций и распределение их между акционерами остается без изменений.

Российские дочерние банки на Украине

НБУ обнародовал данные об убытках украинской банковской системы за январь — июнь 2016 года. Суммарный убыток составил 9,35 млрд грн, однако распределился он весьма неравномерно. Наибольшие убытки показали три «дочерних» российских банка: «ВТБ-Украина», «Проминвестбанк и Сбербанк (4,96 млрд, 3,05 млрд и 3,03 млрд грн соответственно).

На долю российских банков, по данным НБУ, сегодня приходится 9% от всей банковской системы Украины (около 17% в 2013 году). Впрочем, «Альфа-банку» и «VS банку» удалось за тот же период выйти в «плюс», заработав 1,3 млрд грн и 48 млн грн соответственно.

Остальные российские банки, которые представлены на Украине («Неос», «Форвард, «БМ-Банк»), также сработали в минус, хотя и не так крупно (4,2 млн, 18,2 млн, 400 млн грн). Таким образом, общий убыток российских банков в I полугодии превысил 10 млрд грн.

И.о. заместителя главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью изданию «Гордон» утверждает, что в данный момент их работе на Украине ничего не угрожает и вопрос об их закрытии или запрете работать не стоит: «Что такое запретить работать? Это закрыть, отправить в Фонд гарантирования. Кто от этого выиграет? Опять-таки — население получит возврат в рамках 200 тысяч, предприятия ничего не получат, все активы уйдут в фонд, и начнется длительный процесс их реализации. Да, акционер этих банков — страна-агрессор, но банки-то работают здесь! Более того, это может вызвать новую волну оттока вкладов».

Однако для украинских националистов такая позиция является слабым аргументом. Глава «Добровольческого движения ОУН» (запрещено в России) Николай Коханивский в интервью сайту «Апостроф» анонсировал новые нападения на отделения этих банков:

«Месяца два назад мы разослали российским банкам ультиматум, чтобы они убрались из Украины до 1 августа. Они не убрались, и теперь мы готовы действовать в пользу украинской нации. Поэтому наши планы не изменились. А как мы будем действовать — пока я не могу раскрыть подробности».

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